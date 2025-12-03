Líbano confirma que exdiplomático lidera delegación para abordar alto el fuego con Israel

Beirut, 3 dic (EFE).- El presidente del Líbano, Joseph Aoun, confirmó este miércoles que el exdiplomático Simon Karam liderará la delegación que se reúne hoy con el enviado israelí en Naqoura, en el sur del país árabe.

El nombramiento de un civil para liderar esta delegación se realiza «con el fin de defender la soberanía del Líbano, su integridad territorial e intereses supremos, y en respuesta a los encomiables esfuerzos del gobierno de Estados Unidos, que preside el Comité Técnico Militar para el Líbano, establecido en virtud de la Declaración de Cese de Hostilidades del 27 de noviembre de 2024», según un comunicado de Presidencia libanesa.

Además, su designación se hizo «tras informar a la parte estadounidense del acuerdo de la parte israelí de incluir a un miembro no militar en su delegación que participa en dicho comité», y tras consultar con el jefe del Parlamento, Nabih Berri, y el primer ministro libanés, Nawaf Salam.

Karam, el primer civil designado para este comité, fue embajador en Estados Unidos (1992-1993), aunque dimitió y se quedó en el Líbano ejerciendo como abogado.

La Presidencia no ha querido dar más detalles sobre la importancia de esta reunión, pese a que la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que se trata de «un primer intento de sentar las bases para las relaciones económicas y la cooperación entre Israel y el Líbano».

Este comité, que se estableció con la tregua, estaba compuesto hasta ahora por representantes militares del Líbano, Israel, Estados Unidos, Francia y la misión de la ONU en el Líbano (FINUL).

Desde la entrada en vigor de la tregua hace un año, el Ejército israelí asegura haber matado a unos 370 miembros del grupo chií libanés Hizbulá, indicaron la semana pasada a EFE las fuerzas armadas de Israel.

Además, según la ONU, Israel ha acabado con la vida de 127 civiles libaneses a lo largo de esta tregua, mientras que la FINUL ha documentado unas 10.000 violaciones del acuerdo de paz.EFE

