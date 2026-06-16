Líbano coordina primera ronda de negociaciones con Israel tras la tregua entre EEUU e Irán

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Beirut, 16 jun (EFE).- La presidencia del Líbano comenzó este martes los preparativos para la ronda de negociaciones con Israel que tendrá lugar la semana que viene en Washington, la primera entre ambos países después del acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro libanés, Nawaf Salam, abordaron «los preparativos en marcha para la próxima ronda de negociaciones entre libaneses, estadounidenses e israelíes, que se celebrará en Washington la semana que viene», se apunta en un comunicado de la Presidencia libanesa, sin ofrecer más detalles.

Tras mantener una reunión, ambos reafirmaron la postura del Líbano en las negociaciones con EE.UU. respecto a un «alto el fuego permanente, la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados, el despliegue del Ejército libanés en la frontera internacional, el retorno de los prisioneros libaneses y el inicio de los esfuerzos de reconstrucción».

Por otro lado, analizaron los «acontecimientos» que se han producido tras el anuncio del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán.

Precisamente, Aoun y Salam consideraron el acercamiento entre ambas potencias como un «factor positivo para reducir las tensiones en la región», así como «un paso hacia soluciones pacíficas y el fin del estado de guerra».

Desde el inicio de las hostilidades entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá -que no participa en las negociaciones- el pasado 2 de marzo, no se ha alcanzado ninguna tregua formal entre los dos beligerantes.

Las delegaciones de Israel y el Líbano ya se han reunido de manera formal en Washington durante los meses de abril, mayo y junio de este año en un intento por poner fin a los ataques e incursiones israelíes, por lo que la cita de la semana próxima constituirá el quinto encuentro entre ambas partes.

A pesar de los intentos por conseguir un alto el fuego, el Ejército israelí ha continuado bombardeando el país mediterráneo, especialmente el sur del Líbano, con ataques que han provocado casi 3.800 muertos y más de un millón de desplazados internos desde principios de marzo. EFE

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