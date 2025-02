Líbano detiene a 25 personas tras ataque contra FINUL, y Hizbulá convoca nuevas protestas



Beirut, 15 feb (EFE).- El Gobierno libanés anunció este sábado la detención de «más de 25» personas en relación con el ataque del viernes en Beirut contra un convoy de la Fuerza de Paz de la ONU (FINUL), mientras el grupo libanés chií Hizbulá convocó nuevas protestas cerca del aeropuerto de la capital libanesa.

«Más de 25 personas han sido detenidas y se encuentran bajo investigación del Servicio de Inteligencia del Ejército libanés (…) y otra fue arrestada por las Fuerzas Libanesas de Seguridad Interna», dijo el ministro del Interior libanés, Ahmed al Hayar.

El ministro hizo esta afirmación a los periodistas tras una reunión urgente del Consejo de Seguridad Central del Líbano en el que «fue analizado» el ataque de grupos de personas enmascaradas que el viernes participaron en disturbios y atacaron un convoy de los cascos azules de la ONU cerca del aeropuerto de Beirut.

En este ataque, condenado por las máximas autoridades libanesas, al menos uno de los vehículos del convoy fue incendiado y el comandante adjunto saliente de la FINUL resultó herido, según un comunicado de la fuerza de paz de Naciones Unidas.

Ningún grupo político asumió la autoría de los disturbios o de la agresión contra el convoy de la FINUL, si bien medios locales y árabes difundieron imágenes de decenas de manifestantes izando banderas amarillas del grupo libanés chií proiraní Hizbulá.

Medios independientes libaneses indicaron que los disturbios se debieron a la negativa de las autoridades libanesas a permitir el aterrizaje en Beirut de un avión iraní en el que viajaban ciudadanos libaneses chiíes procedentes de Irán, «tras las acusaciones israelíes de que la nave trasladaba fondos para Hizbulá».

La formación proiraní convocó en a tarde de este sábado una «sentada popular» en la carretera hacia el Aeropuerto Internacional de Beirut, en protesta por lo que calificó como «injerencia extranjera en la soberanía del Líbano», aunque se desvinculó de los disturbios del viernes.

«Salimos en público y de forma pacífica, y no participamos en disturbios de noche», dijo el responsable de Medios de Hizbulá en Beirut, Abu Hadi Kareem, al canal de televisión Al Manar, portavoz del grupo chií.

«Nuestro mensaje es que no somos débiles, y no permitiremos injerencias israelíes ni estadounidenses (…) no permitiremos humillar la dignidad de este país», aseveró.

Según pudo comprobar EFE, centenares de simpatizantes de Hizbulá empezaron esta tarde a congregarse en la carretera del Aeropuerto Internaacional Rafic Hariri, en el centro de Beirut, izando banderas de la formación proiraní y retratos de su líder histórico Hasán Nasrala, asesinado a finales de septiembre pasado en un ataque israelí.

Tanto el Ejército como otras fuerzas de seguridad del país han desplegado efectivos en las principales carreteras que conducen al aeropuerto tras los disturbios del viernes, y han advertido de que cualquier violación de las normas serán tratadas «con toda seriedad». EFE

