Líbano dice que está listo para negociar «cualquier» acuerdo que termine ataques israelíes

Beirut, 21 nov (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró este viernes que su país está dispuesto a negociar «cualquier» acuerdo con Israel que permita poner fin a los continuados ataques contra su territorio, algo que debería complementarse con apoyo internacional al Ejército libanés.

«El Estado libanés está preparado para negociar, bajo los auspicios de la ONU, EE.UU. o de actores internacionales en conjunto, cualquier acuerdo que establezca una fórmula para el cese permanente de los ataques transfronterizos», anunció en un discurso con motivo del Día de la Independencia.

«Simultáneamente, los países amigos y hermanos del Líbano patrocinarían este proceso estableciendo fechas claras y confirmadas para que un mecanismo internacional apoye al Ejército libanés, así como ayude en la reconstrucción de lo que fue destruido por la guerra», agregó el jefe de Estado.

Aoun apuntó que ese respaldo ayudaría a acelerar la implementación de la iniciativa estatal que busca limitar la posesión de armamento exclusivamente a las manos de las fuerzas de seguridad oficiales, lo que supone el desarme del grupo chií Hizbulá o de las milicias palestinas en territorio libanés.

El Gobierno libanés dio luz verde este verano a un plan militar para lograr la exclusividad de armas, que Washington e Israel estarían buscando acelerar, en el caso del Estado judío a través de una reciente intensificación de los bombardeos contra el Líbano.

Las autoridades libanesas argumentan que su debilitado Ejército necesita más recursos para poder avanzar más rápido con la iniciativa.

En las últimas semanas, el presidente libanés ha estado abogando por iniciar negociaciones con Israel, al que demanda el fin de los ataques que sigue lanzando pese al cese de hostilidades acordado hace un año y que se retire de varios puntos del sur del Líbano aún ocupados por sus tropas.

«Las Fuerzas Armadas Libanesas están listas para tomar el control de los puntos inmediatamente después de que cesen todas las violaciones y ataques, y de la retirada del Ejército israelí de todos los puntos», afirmó Aoun en su intervención de este viernes. EFE

