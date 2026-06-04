Líbano dice que podría haber alto el fuego en cuanto partes «internas» aprueben el acuerdo

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Beirut, 4 jun (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, anunció este jueves que está esperando «respuestas» internas a las propuestas negociadas en la última ronda de diálogo con Israel y aseguró que se podría implementar un cese de hostilidades sólido tan solo 24 horas después de recibir luz verde.

«En cuanto se reciban las respuestas de las partes internas implicadas, especialmente de Hizbulá, se comunicará la posición libanesa a la parte estadounidense para que actúe en consecuencia», explicó el jefe de Estado durante un encuentro con periodistas en el Palacio Presidencial.

«Estados Unidos determinará la fecha y el mecanismo para aplicar el alto el fuego, que podría comenzar 24 horas después de recibir la aprobación y las garantías necesarias», agregó Aoun, en declaraciones recogidas en un comunicado emitido por su oficina. EFE

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