Líbano dice que podría haber alto el fuego en cuanto partes «internas» aprueben el acuerdo

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Beirut, 4 jun (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, anunció este jueves que está esperando «respuestas» internas a las propuestas negociadas en la última ronda de diálogo con Israel y aseguró que se podría implementar un cese de hostilidades sólido tan solo 24 horas después de recibir luz verde.

«En cuanto se reciban las respuestas de las partes internas implicadas, especialmente de Hizbulá, se comunicará la posición libanesa a la parte estadounidense para que actúe en consecuencia», explicó el jefe de Estado durante un encuentro con periodistas en el Palacio Presidencial.

«Estados Unidos determinará la fecha y el mecanismo para aplicar el alto el fuego, que podría comenzar 24 horas después de recibir la aprobación y las garantías necesarias», agregó Aoun, en declaraciones recogidas en un comunicado de su oficina.

Tras dos días de negociaciones en Washington, el Líbano, Israel y la mediación estadounidense acordaron anoche un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese tanto sus ataques como sus operaciones en el sur del territorio libanés, una medida aún a la espera de ser implementada.

El plan, anunciado en un comunicado conjunto, también contempla la creación de «zonas piloto» en el Líbano, que deberán estar controladas por el Ejército libanés y donde no podrá haber presencia del movimiento chií libanés.

Según Aoun, su equipo negociador propuso que las primeras áreas «piloto» sean creadas en las localidades meridionales de Zawtar al Sharqiyah, Zawtar al Gharabiya y Yohmor, así como el castillo de Beaufort, algunos de los puntos más al norte de la frontera hasta los que han avanzado las tropas israelíes.

Aoun alertó de que esta propuesta representa una «última oportunidad» para alcanzar un alto el fuego sólido con el Estado judío y avisó de que cada actor deberá asumir sus «responsabilidades» si deciden desaprovecharla, en un aparente mensaje a Hizbulá.

El Líbano e Israel ya acordaron un alto el fuego inicial a mediados de abril, que se ha ido extendido sobre el papel hasta comienzos de julio, pero que en la práctica no ha impedido la continuación de los ataques de ambos bandos, con cientos de nuevos muertos en territorio libanés.

El presidente del Líbano reconoció que las negociaciones celebradas la víspera fueron «extremadamente difíciles» e incluyeron incluso una retirada por parte de la delegación libanesa, lo que requirió la intervención del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

«Durante todo el día de ayer y hasta las primeras horas de esta madrugada, seguimos en contacto con actores internacionales e internos para consolidar un alto el fuego total», concluyó Aoun, según la nota de la Presidencia. EFE

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