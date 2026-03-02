Líbano dice que prohibirá actividad militar de Hizbulá y le obligará a entregar sus armas

1 minuto

Beirut, 2 mar (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, anunció este lunes que van a prohibir «toda» la actividad militar del grupo chií Hizbulá y a limitar su desempeño político, después de que un ataque del movimiento contra Israel provocara una ofensiva aérea de envergadura contra el Líbano.

«Por todo lo que ha hecho, vamos a bloquear inmediatamente todas las actividades militares y de seguridad de Hizbulá al considerarlas ilegales, vamos a obligarles a entregar sus armas al Gobierno libanés y a limitar su trabajo en el ámbito político a los marcos constitucionales», dijo el dirigente en rueda de prensa. EFE

njd/ep