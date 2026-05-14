Líbano e Israel negocian en EEUU mientras el alto al fuego se acerca a su fin

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Líbano e Israel celebran este jueves nuevas conversaciones de paz en Washington, mientras el último alto el fuego, considerado aún vigente a pesar de los cientos de muertes causadas por ataques israelíes, se acerca a su fin.

El ejército israelí dio cuenta el jueves de ataques a objetivos del grupo proiranì Hezbolá en el sur de Líbano, tras haber advertido a los residentes de varias ciudades y aldeas de esa zona —así como del este del país— que evacuaran sus viviendas.

También comunicó que un dron de Hezbolá cayó en territorio israelí e hirió a varios civiles.

La Agencia Nacional de Noticias (NNA) de Líbano informó de ataques aéreos israelíes en el sur y el este del país, incluso en zonas no abarcadas por la advertencia de evacuación, un día después de que el Ministerio de Salud informara de que una serie de bombardeos habían causado la muerte de 22 personas, ocho de ellas niños.

Un diplomático al tanto de las conversaciones de paz, que se extenderán por dos días en Washington, señaló que esta tercera ronda de tratativas entre delegados de ambos países, comenzaron poco después de las 09H00 locales (13H00 GMT) en el Departamento de Estado.

Representantes libaneses e israelíes se habían reunido por última vez el 23 de abril en la Casa Blanca, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una prórroga de tres semanas del alto el fuego y expresó su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo histórico entre Beirut y Tel Aviv.

Trump predijo entonces que, durante el periodo de prórroga de tres semanas del alto al fuego, recibiría en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun, para celebrar una primera cumbre entre ambas naciones, que no mantienen relaciones diplomáticas.

La cumbre no llegó a celebrarse. Aoun declaró que antes de llevar a cabo un encuentro de tal magnitud era necesario un acuerdo de seguridad y el fin de los ataques israelíes.

El diputado del partido Hezbolá Ali Ammar reiteró el jueves el rechazo de su grupo a conversaciones directas, afirmando que equivalían a hacer «concesiones gratuitas» a Israel.

El alto el fuego, que comenzó el 17 de abril, se mantendrá vigente hasta el domingo.

— Ataques continuos —

Los bombardeos israelíes han causado la muerte de más de 400 personas desde el inicio de la tregua, según un recuento de la AFP a partir de cifras del Ministerio de Salud libanés.

«Cualquiera que amenace al Estado de Israel morirá a consecuencia de sus acciones», declaró Netanyahu la semana pasada, después de que un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut matara a un alto comandante de Hezbolá.

Un funcionario libanés comunicó a la AFP que el país buscaría «la consolidación del alto el fuego» durante las conversaciones en Washington. «Lo primero es poner fin a la muerte y la destrucción», dijo a la AFP bajo condición de anonimato.

Irán exige un alto el fuego duradero en Líbano antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra más amplia en la región.

Los ataques perpetrados por Israel en Líbano desde el 2 de marzo han causado la muerte de más de 2.800 personas —incluyendo al menos a 200 niños—, según las autoridades libanesas.

Líbano ha instado reiteradamente a Israel a retirar sus tropas del sur del país e insiste en extender la soberanía estatal sobre la totalidad de su territorio, como parte de un compromiso adquirido el año pasado para desarmar a Hezbolá.

Estados Unidos considera a su vez que «una paz integral depende del pleno restablecimiento de la autoridad estatal libanesa y del desarme total de Hezbolá», según un comunicado del Departamento de Estado.

Las negociaciones que se celebran en Washington «tienen como objetivo romper de manera decisiva con el enfoque fallido de las últimas dos décadas, el cual permitió a los grupos terroristas atrincherarse y enriquecerse, socavar la autoridad del Estado libanés y poner en peligro la frontera norte de Israel», añadió el comunicado.

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