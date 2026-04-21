Líbano exige la retirada total de las tropas israelíes de su territorio

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París, 21 abr (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, exigió este martes la retirada «total» de las tropas israelíes de su territorio y el retorno de los prisioneros y desplazados libaneses por el ataque israelí en el marco de las negociaciones lanzadas en Washington para prolongar el alto el fuego actual.

«Nuestro objetivo en estas negociaciones es una retirada total de las fuerzas israelíes de Líbano, el retorno de los prisioneros libaneses y de las personas desplazadas de sus ciudades», afirmó Salam en París, en una comparecencia conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron.

En vísperas de una segunda reunión en Washington prevista para este jueves, el jefe del Gobierno libanés indicó que no es la primera vez que negocian con Israel, pidió que se vuelva al acuerdo de alto el fuego adoptado en noviembre pasado. EFE

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