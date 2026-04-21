Líbano exige la retirada total de las tropas israelíes de su territorio

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París, 21 abr (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, exigió este martes la retirada «total» de las tropas israelíes de su territorio y el retorno de los prisioneros y desplazados libaneses por el ataque israelí en el marco de las negociaciones lanzadas en Washington para prolongar el alto el fuego actual.

«Nuestro objetivo en estas negociaciones es una retirada total de las fuerzas israelíes de Líbano, el retorno de los prisioneros libaneses y de las personas desplazadas de sus ciudades», afirmó Salam en París, en una comparecencia conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron.

En vísperas de una segunda reunión en Washington prevista para este jueves, el jefe del Gobierno libanés indicó que no es la primera vez que negocian con Israel, pidió que se vuelva al acuerdo de alto el fuego adoptado en noviembre pasado.

Salam reconoció que esas negociaciones serán «exigentes» y que precisarán del apoyo de los socios de Líbano, entre los que contó a Francia, a la que agradeció su respaldo financiero que apeló a continuar puesto que señaló que su país precisa de 500 millones de euros para hacer frente a la ayuda humanitaria que atraviesa el país y de la que solo han recibido «una parte limitada» por ahora.

El primer ministro libanés insistió en su compromiso de proseguir con las reformas en su país, de proseguir combatiendo al grupo terrorista Hizbulá, pero indicó que no podrá hacerlo si no recuperan la estabilidad, lo que pasa por la salida de las tropas israelíes.

El primer ministro libanés recibió en ese sentido el respaldo de Macron, que consideró que el desarme de Hizbulá deben hacerlo las fuerzas armadas libanesas, con el apoyo económico de otro países, pero con la plena soberanía de su territorio.

«Cuanto más tiempo dure la ocupación de una parte del territorio libanés o su bombardeo, más débil será su capacidad para desarmar a Hizbulá de forma duradera», indicó el presidente galo, que consideró que «corresponde a las autoridades libanesas definir el camino de ese desarme, vía la fuerza, la negociación o el reclutamiento de unos y otros».

Macrón se mostró dispuesto a mantener el compromiso de Francia en el territorio libanés a través de la participación de cascos azules galos en la FINUL, pese a que uno de ellos perdió la vida el pasado fin de semana en un ataque que el presidente galo atribuyó a Hizbulá.

En este sentido, Salam reiteró el compromiso de su Gobierno de buscar a los responsables de ese crimen.

Macron fue más allá y aseguró que su país está dispuesto a continuar con el despliegue de tropas de paz en Líbano cuando acabe la misión de la FINUL a finales de año, y hacerlo «en un marco que tendremos que definir juntos».

«Puede contar con el apoyo de Francia porque creemos en la pertinencia de su misión. Francia siempre ha estado junto a Líbano en los momentos críticos de su historia y seguirá estándolo», señaló.

El presidente francés apostó por dar todas las oportunidades al actual alto el fuego, apoyó las negociaciones directas entre Líbano e Israel y las que puedan llevarse a cabo entre Estados Unidos e Irán para rebajar la tensión en Oriente Medio.

«Hay que dar tiempo a estas negociaciones para evitar que la guerra vuelva a instalarse», dijo Macron en vísperas de que expire la actual tregua, que consideró «indispensable» pese a que es «muy frágil» y consideró que «estos asuntos no se arreglan en horas o días». EFE

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