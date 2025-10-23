Líbano otorga derechos de exploración de gas a TotalEnergies, ENI y QatarEnergy

Beirut, 23 oct (EFE).- El Consejo de Ministros del Líbano otorgó este jueves una licencia de exploración de gas al consorcio formado por la empresa francesa TotalEnergies, la italiana ENI y la estatal catarí QatarEnergy, que obtuvieron los derechos de un nuevo bloque en las costas del país.

«La primera fase incluye una campaña sísmica 3D en un área de 1.200 kilómetros cuadrados, en base a esto el consorcio podrá perforar un pozo en el bloque 8», explicó el ministro libanés de Energía y Aguas, Joe Saddi, al término de la reunión gubernamental a las afueras de Beirut.

El consorcio ha obtenido de este modo los derechos de exploración y producción del denominado bloque 8, adyacente al número 9, en el que ya trabajaron en 2023 después de que el Líbano e Israel firmaran un histórico acuerdo para delinear sus fronteras marítimas el año previo.

Con aquel pacto, quedaron zanjados desacuerdos territoriales que afectaban al bloque 9 y que habían demorado el comienzo de las exploraciones en ese sector durante años.

Sin embargo, finalmente las compañías no encontraron indicios de la presencia de reservas significativas en esa parcela.

TotalEnergies, ENI y QatarEnergy entraron hace tiempo en el proceso de licitación para los bloques 8 y 10 -también adyacente al 9-, aunque este jueves obtuvieron su licencia a falta de más de un mes para que termine la última extensión del plazo para optar a ellos.

«La importancia de este acuerdo recae en el interés supremo del Líbano. Una de las parcelas estará experimentando actividad, lo que anima a otras compañías a explorar y ayudar a desarrollar las condiciones y preparativos para atraer el mayor número posible de empresas en futuras rondas», argumentó Saddi. EFE

amo-njd/rcf