Líbano rechaza invitación de Araqchí de visitar Irán, pero no significa rechazo a diálogo

Beirut, 10 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores libanés, Youssef Rajji, rechazó este miércoles la invitación de su homólogo iraní, Abás Araqchí, para visitar Teherán «dadas las circunstancias actuales», aunque aclaró que esto no significa un rechazo al diálogo.

En respuesta a una carta de Araqchí, Rajji «se disculpó por declinar la invitación para visitar Teherán en este momento dadas las circunstancias actuales» y aclaró que su disculpa «no implicaba un rechazo al diálogo, sino que no se daba el ambiente adecuado», según un comunicado del ministerio.

Igualmente, insistió en que la reunión se podría hacer en un «tercer país neutral acordado mutuamente, expresando su plena disposición a establecer una nueva era de relaciones constructivas entre el Líbano e Irán».

Pero siempre que estas se basen «únicamente en el respeto mutuo y absoluto a la independencia y soberanía de cada país y en la no injerencia en sus asuntos internos bajo ninguna forma ni bajo ningún pretexto».

De este modo, Rajji destacó su «firme convicción de que construir un Estado fuerte es imposible a menos que su Ejército nacional tenga el derecho exclusivo de llevar armas y la autoridad exclusiva para decidir en asuntos de guerra y paz».

Para concluir la carta, Rajji le trasladó una invitación a Araqchí para acudir al país mediterráneo: «Siempre será bienvenido a visitar el Líbano».

La semana pasada, Araqchí invitó a su homólogo libanés «a visitar Irán para mantener consultas sobre la expansión de las relaciones bilaterales y revisar la situación regional e internacional».

Las «circunstancias» a las que se refiere Rajji -pese a que no las describa- vienen dadas después del intercambio a los comentarios de Ali Akbar Velayati, asesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, que aseguró que la existencia del grupo chií libanés Hizbulá era más importante que el «pan y el agua» para el país de los cedros.

Ante eso, Rajji respondió en su cuenta oficial de X que más importante que el pan y el agua era la «soberanía, libertad y la toma de decisiones independiente» del Líbano.

Actualmente, el Gobierno libanés está ampliando sus contactos a través de un comité que supervisa la tregua de noviembre de 2024 entre Hizbulá e Israel ante las acusaciones de que Hizbulá se está rearmando.

Teherán ayuda a financiar y armar a la formación chií, a la que el Gobierno libanés busca desarmar para limitar la posesión de armamento exclusivamente a las manos del Estado tras la guerra con Israel. EFE

