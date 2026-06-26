Líbano registra 13 muertos por ofensiva israelí en 24 horas tras recuperar más cadáveres

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Beirut, 26 jun (EFE).- La cifra de personas fallecidas en las últimas 24 horas por ataques israelíes contra el Líbano ascendió a 13 y el de heridos aumentó en siete, mientras los equipos de rescate continúan con las labores de recuperación de cadáveres por la ofensiva de Israel, informó este viernes el Ministerio de Salud Pública libanés.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente de ese ministerio, señaló en un comunicado que el balance total acumulado tras casi cuatro meses de conflicto eleva a 4.243 las personas fallecidas y a 12.186 las heridas.

Entretanto, los equipos de rescate continúan recuperando cadáveres de debajo de los escombros y registrando los fallecimientos por los ataques israelíes contra diferentes localidades del Líbano.

Por su parte, el Ejército israelí afirmó hoy que había matado a siete personas en el sur del Líbano, a las que acusó de pertenecer al grupo chií libanés Hizbulá y de «transportar armas» cerca de sus soldados en suelo libanés, donde Israel mantiene la ocupación de la franja sur pese al alto el fuego.

En la jornada de ayer, al menos tres personas murieron y una resultó herida después de que un dron israelí atacara el vehículo en el que viajaban por la carretera que une las localidades de Zawtar y Mifdoun, en el sur del Líbano, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

En paralelo, anoche finalizó en Washington la tercera y última reunión de la quinta ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel orientada a lograr una tregua duradera tras casi cuatro meses de conflicto. EFE

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