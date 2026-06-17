Líbano reivindica su independencia en negociación con Israel en momento de relativa calma

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El Cairo, 17 jun (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, reafirmó este miércoles que el Líbano es «independiente» en las negociaciones con Israel y pidió que «nadie les vincula con otro país», en un momento de relativa desescalada de los ataques israelíes y a pocos días de la reunión prevista para el 22 de junio en Washington.

«El camino del Líbano en las negociaciones es independiente. Si bien estamos a favor de un alto el fuego y apoyamos a cualquier país que nos ayude, incluido Irán, pero la injerencia en los asuntos internos del Líbano es inaceptable», indicó Aoun durante una reunión en el Palacio de Baabda de obispos maronitas.

Las declaraciones coinciden con que en las últimas jornadas y después del acuerdo preliminar de paz entre Irán y Estados Unidos -que también incluye al país mediterráneo-, la intensidad de los ataques israelíes en el sur del Líbano se ha reducido en comparación con semanas anteriores.

No obstante, continuaron esta jornada registrándose bombardeos puntuales y operaciones con artillería y aéreas en las poblaciones meridionales de Bint Jbeil, Nabatieh y Tiro, sin víctimas mortales pero que mantiene una situación de gran fragilidad en la zona, informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Las Fuerzas Armadas iraníes, en un comunicado difundido por la agencia iraní ISNA, advirtieron de que una eventual continuación de los ataques israelíes en el sur del Líbano podría desencadenar una «respuesta militar contundente», tras registrar 84 supuestas violaciones del alto el fuego en las últimas 48 horas.

Asimismo, indicó la nota que las fuerzas israelíes han mantenido sus operaciones militares en territorio libanés pese al anuncio el domingo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington había alcanzado un acuerdo de paz con Teherán.

Sin embargo, Aoun insistió en que «el Estado libanés es soberano en sus decisiones, y por primera vez, es él quien negocia, y nadie negocia en su nombre».

«Aseguro al pueblo libanés que nadie nos vincula con ningún otro país, y cualquier acuerdo se alcanzará a través de nosotros, no a costa nuestra», afirmó.

Sobre la quinta ronda de conversaciones con Israel prevista para el próximo 22 de junio en Washington, el presidente libanés mantuvo que «espera que sea más positiva, especialmente dado el gran interés de la administración estadounidense en el Líbano».

«Este es el camino que seguiremos, y nuestro objetivo es claro, sin importar los obstáculos. Quien tiene la razón es soberano. Llevaremos a nuestro país a un lugar mejor», incidió Aoun.EFE

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