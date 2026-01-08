Líbano urge apoyo al Ejército para la segunda fase de desarme a Hizbulá lo antes posible

Beirut, 8 ene (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, urgió este jueves que se brinde con urgencia al Ejército libanés el «apoyo logístico y material para fortalecer sus capacidades» con el fin de implementar la segunda fase del plan de desarme al movimiento libanés Hizbulá, después del anuncio de que hoy se han completado los objetivos de la primera etapa.

«Reafirmo la urgente necesidad de brindar al Ejército Libanés apoyo logístico y material para fortalecer sus capacidades e implementar la segunda fase del plan, que se extiende entre los ríos Litani y Awali (desde la ciudad de Sidón -al sur de Beirut- y que llega hacia el este del Líbano), y las fases posteriores, lo antes posible», afirmó en su cuenta oficial de X.

Elogió los esfuerzos realizados por las Fuerzas Armadas libanesas para «completar la primera fase de su plan para implementar la decisión del Gobierno sobre la exclusividad de armas y la extensión de la autoridad del Estado a través de sus propias fuerzas en todo el territorio libanés».

Hizo referencia también a la consolidación del «retorno de los residentes a la zona al sur del Litani», en el sur del país mediterráneo y fronterizo con Israel, lo cual es «una prioridad tras el logro de los objetivos de la primera fase».

Sobre esta base, indicó, el Gobierno «acelerará la reconstrucción en el sur durante las próximas semanas, tras la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del préstamo del Banco Internacional asignado para tal fin».

Por último, concluyó que el Estado libanés «continúa movilizando el apoyo árabe e internacional para presionar a Israel a que se retire de los cinco puntos ocupados, cese sus agresiones en curso y garantice el regreso de nuestros prisioneros, permitiendo así la consolidación de la estabilidad y la culminación de la extensión de la autoridad del Estado a todos sus territorios».

Esta mañana, el Ejército libanés, en cumplimiento de la decisión del Gabinete libanés emitida el 5 de agosto de 2025, afirmó que «su plan de consolidación de armamentos ha entrado en una fase avanzada, tras el logro efectivo y tangible de los objetivos de la primera fase sobre el terreno».

Esta fase se centró en «ampliar la presencia operativa del Ejército, asegurar zonas vitales y extender el control operativo sobre los territorios que han quedado bajo su autoridad en el sector sur de Litani, con excepción de las tierras y sitios que permanecen bajo ocupación israelí».

Igualmente, las Fuerzas Armadas indicaron que los trabajos en esa zona «continúan hasta que se complete la gestión de municiones sin detonar y túneles (…) con el fin de evitar que los grupos armados reconstruyan sus capacidades de forma irreversible».

El Ejército no indicó cuándo comenzará la segunda fase, que se enmarca en la tregua firmada en noviembre de 2024 entre el Líbano e Israel.

El Gobierno libanés dio luz verde en agosto del año pasado a un plan militar para lograr la exclusividad de armas, que Estados Unidos e Israel estarían buscando acelerar, en el caso del Estado judío a través de la intensificación de los bombardeos contra el Líbano.

Ante este anuncio del Ejército libanés, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que los esfuerzos del Gobierno de Líbano para desarmar a Hizbulá «distan mucho de ser suficientes», una circunstancia que es «imperativa para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano», aunque lo tildó igualmente de «comienzo alentador».

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, el Gobierno israelí de Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur de ese país alegando que el movimiento está intentando rearmarse.

Ante estos ataques, el presidente libanés acusó esta semana a Israel de actuar para frustrar los intentos de su Gobierno de consolidar el alto al fuego.EFE

