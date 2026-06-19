Líder checo lamenta indecisión UE frente a Rusia y propone mediación de Alemania y Francia

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Praga, 19 jun (EFE).- El primer ministro checo, el populista de derechas Andrej Babis, lamentó este viernes en Bruselas la indecisión de la UE para acordar un formato de negociación con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, y propuso para ello el llamado «formato de Normandía», en el que participarían Alemania y Francia.

Según Babis, en la primera jornada del Consejo de la Unión Europea (UE) reunido anoche en la capital belga «fue incapaz de llegar a un acuerdo», tras un largo debate sobre «si se debe negociar o quién debe negociar».

En ese sentido, el mandatario checo abogó -ante la prensa ante el inicio de la segunda jornada de la cumbre- por una diplomacia a cuatro bandas bajo el «formato de Normandía», compuesto por Francia, Alemania, Ucrania y Rusia.

Ese cuarteto ya trató en el pasado de resolver el conflicto en el este de Ucrania y fue utilizado tras la anexión rusa de la península de Crimea en 2014, mucho antes de la invasión a gran escala lanzada por Rusia a finales de febrero de 2022.

Babis, que lidera una coalición de Gobierno crítica con Ucrania, afirmó además que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, «no puede negociar sin Europa, que es la que paga todo». EFE

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