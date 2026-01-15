Líder conservadora británica expulsa a diputado y lo acusa de «conspiración para desertar»

Londres, 15 ene (EFE).- La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, anunció este jueves la expulsión del partido y del grupo parlamentario del destacado diputado Robert Jenrick, tras asegurar tener «pruebas irrefutables de que esta conspirando en secreto para desertar» de la formación.

Jenrick, de 44 años, era portavoz de Justicia del ‘shadow cabinet’, el gabinete que los conservadores forman en oposición al gobierno replicando una especie de gobierno paralelo para controlar al Ejecutivo.

Badenoch añadió en su cuenta en X que «el público británico está harto del sicodrama político, así como yo».

Aunque la dirigente ‘tory’ no dio detalles de esa «deserción», los medios han resaltado inmediatamente la posible cercanía de Jenrick con el partido Reform UK, la formación populista que dirige Nigel Farage.

Farage ha desmentido en rueda de prensa que haya existido una «trama» para atraer a Jenrick, pero ha admitido que mantenía conversaciones con él, así como con «numerosos» políticos conservadores interesados en unirse a su partido.

«Por supuesto que he hablado con Robert Jenrick. ¿Estaba a punto de firmar un documento con él? No. ¿Pero hemos tenido conversaciones? Sí», afirmó.

La formación de Farage figura como favorita en los sondeos de intención de voto en numerosas circunscripciones británicas ante las elecciones locales y regionales del próximo 7 de mayo.

Esta misma semana, Reform UK anunció el paso a sus filas de otro prominente conservador, Nadhim Zahawi, que fue ministro de Economía en el Gobierno de Boris Johnson.

Zahawi declaró que el país estaba atravesando «un capítulo oscuro y peligroso» y que para superarlo se necesitaba «una revolución gloriosa». EFE

