Líder de diputados paraguayos recibe misión de Corea del Sur y dice que paz es reto global

Asunción, 19 nov (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, el oficialista Raúl Latorre, recibió este miércoles una delegación parlamentaria de Corea del Sur y afirmó que la búsqueda de paz en la península coreana «constituye un desafío global y no solo un interés regional», según un comunicado de ese órgano.

Latorre se reunió con la delegación integrada por los diputados Kiyku Eoh, Hong Chul Min, In Seon Lee y Jongyang Kim, además del encargado de Negocios de la embajada surcoreana, Dong Gun Seo; el asesor político y económico de la misma Sun Myung Lee, y el oficial consular Seon Eum, agregó la Cámara Baja.

El titular de los diputados paraguayos, según el comunicado, advirtió que «la capacidad de amenaza del régimen norcoreano obliga a la comunidad internacional a fortalecer» la defensa de la paz, la democracia y el desarrollo.

Asimismo, destacó las relaciones entre su país y Corea del Sur, que datan de 1962, y expresó el compromiso de acompañar «los esfuerzos orientados a garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz duradera» en esa región.

Latorre entregó a la misión parlamentaria una copia de una resolución aprobada por la Cámara de Diputados de respaldo a la iniciativa de paz manifestada en septiembre por el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la desnuclearización de Pionyang. EFE

