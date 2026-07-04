Líder de grupo criminal extraditado de Colombia entra a cárcel máxima seguridad de Ecuador

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(Actualiza con confirmación de ingreso a prisión)

Quito, 4 jul (EFE).- Galo Javier S. R., alias Gato Negro o Wichi, considerado el número dos de la banda criminal Los Tiguerones, y que fue detenido y extraditado a Ecuador la noche del viernes desde Colombia ingresó este sábado a la cárcel del Encuentro, la de máxima seguridad del país, confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

La captura en Barranquilla se concretó gracias al despliegue técnico y de inteligencia de los agentes investigadores ecuatorianos, en un trabajo articulado con la Agencia de Alguaciles Federales de los Estados Unidos (U.S. Marshals), la Unidad de Investigación de Fugitivos (FIU) de Colombia y el Centro Nacional de Inteligencia.

Gato Negro, condenado en Ecuador a 26 años de cárcel por un asesinado en 2017, llegó a las 23:44 hora local del viernes (04:44 GMT de este sábado) a la zona aeropolicial de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil bajo un fuerte resguardo policial, tras ser extraditado desde Colombia, detalló la Policía.

El ministro publicó en sus redes sociales una fotografía de alias Gato Negro a su ingreso en la cárcel de máxima seguridad, ataviado con el uniforme anaranjado de los reos y custodiado por policías fuertemente armados: «Gato Negro ya en El Encuentro. Cero impunidad», escribió.

Reimberg anotó que tras su inclusión en la lista de más buscados, Wichi habría huido hacia Colombia, donde aparentemente recibió el respaldo de cabecillas de estructuras criminales y había logrado obtener documentación colombiana para establecer una nueva identidad.

Anotó que en Colombia -donde fue detenido el pasado 30 de junio- contaba con un sistema de seguridad conformado por 11 personas dedicadas a la protección personal y la de su núcleo familiar.

De acuerdo a Reimberg, el ahora detenido tenía en Colombia «una vida de millonario. Tenía una casa de 1,5 millones de dólares, varios vehículos de alta gama».

El capturado, quien se encuentra procesado también por presunta evasión y suplantación de identidad, asumió el rol de cabecilla y líder principal de la Organización Delictiva Transnacional (GDO) Los Tiguerones, tras las previas detenciones de alias Negro Willi y alias Ronco, en España, indicó la Policía en un comunicado.

Detalló que, en 2019, en complicidad con otros integrantes de Los Tiguerones, el hoy detenido evadió la seguridad y se fugó de la Penitenciaría del Litoral, razón por la cual mantiene una orden vigente de prisión preventiva por el delito de evasión.

Las investigaciones penales en curso en Ecuador señalan, además, su presunta participación en la planificación «de un atentado terrorista que pretendía ser ejecutado en contra» de Reimberg, indicó la Policía en el escrito.

Según Reimberg, mientras el ahora detenido estuvo en Colombia «y con las conexiones que tuvo con los carteles mexicanos, hicieron envíos de droga a diferentes países, entre esos presumimos que a Estados Unidos».

Por lo que avanzó que en caso demostrarse, Estado Unidos podría solicitar su extradición.

Ecuador vive desde 2024 bajo el denominado «conflicto armado interno», que fue declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a calificar de «terroristas» y a las que vincula, principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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