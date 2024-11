Líder de Hizbulá a combatientes: «Sois el orgullo que sacude los cimientos del sionismo»

2 minutos

Beirut, 13 nov (EFE).- El líder de Hizbulá, Naim Qasem, mandó este miércoles un mensaje a los combatientes del grupo chií libanés para trasladarles sus «felicitaciones» por su «resistencia» en la guerra contra Israel, mientras que afirmó que son «el orgullo que sacude los cimientos del sionismo».

«Sois el poder para enfrentar la tiranía y la opresión, sois las cabezas en alto que rompen la humillación y la rendición, sois el orgullo que sacude los cimientos del sionismo, sois las olas de bondad que derriban la maldad de la corrupción», dijo Qasem en un discurso grabado de poco menos de cuatro minutos de duración.

El clérigo, designado como secretario general de Hizbulá tras el asesinato a finales de septiembre de Hasán Nasrala, aseguró en su mensaje motivador que los combatientes del grupo armado «enfrentan al enemigo de cara y lo alejan con las pisadas de sus zapatos», en alusión a la invasión del sur del Líbano iniciada por Israel el pasado 1 de octubre.

«Beso vuestras manos y el suelo que vuestros pies han pisado, beso vuestras frentes mientras las balas de vuestros enemigos son derribadas (…) Cómo resistís y sembráis esperanza en nosotros, qué magníficos sois, amando la vida noble», dijo el líder de la formación.

Asimismo, agradeció el «fervor» y la «dedicación» de los combatientes de Hizbulá y prometió alcanzar la «victoria» frente a Israel.

Qasem difundió este mensaje el mismo día en el que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró, durante su primera visita al Comando Norte tras asumir la cartera, que el Estado judío no firmará un alto el fuego con Hizbulá hasta alcanzar sus objetivos.

«No haremos ningún alto el fuego, no levantaremos el pie del pedal y no permitiremos ninguna tregua que no incluya la consecución de los objetivos de la guerra. Continuaremos actuando contra Hizbulá en todas partes y no pararemos hasta lograr nuestros objetivos», dijo Katz.

El primer ministro libanés, Najib Mikati, acusó la semana pasada al Gobierno de Israel de obstaculizar todas las propuestas para alcanzar una tregua con Líbano, donde ya han muerto más de 3.300 personas en un año de hostilidades, la mayoría en el último mes y medio de escalada del conflicto. EFE

bei-cgs/jg