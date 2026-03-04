Líder de Hizbulá acusa a Israel de lanzar una guerra «preparada» con su ataque como excusa

Beirut, 4 mar (EFE).- El líder de la milicia chií libanesa Hizbulá, Naim Qassem, acusó este miércoles a Israel de lanzar una «guerra preparada» contra el Líbano y de querer disimularla como una respuesta a un ataque previo con cohetes de su formación contra el territorio israelí.

«Lo que ha hecho Israel no es responder a un lanzamiento de cohetes, es una guerra preparada», afirmó el secretario general de Hizbulá en un discurso televisado, el primero desde que la madrugada del lunes comenzara una intensa ofensiva aérea israelí contra diferentes regiones del Líbano. EFE

(Vídeo)