Líder de Hizbulá considera «humillante» el acuerdo alcanzado por Israel y Líbano

Compartir

1 minuto

El Cairo, 27 jun (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, consideró este sábado como «una humillación, una vergüenza y una renuncia a la soberanía» el acuerdo marco firmado ayer, en Washington, entre Israel y el Líbano, al que pidió que rectifique de sus «errores» porque está «destruyendo» el país.

Así lo indicó en un extenso comunicado el máximo responsable de la formación armada en sus primeras palabras tras la rúbrica de este pacto, alcanzado con mediación por Estados Unidos, en el que aseguró que este acuerdo «carece de toda validez».EFE

ijm/jlp