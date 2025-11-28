Líder de Hizbulá dice que responderán al asesinado de su jefe militar en momento a elegir

2 minutos

Beirut, 28 nov (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, defendió este viernes que su movimiento tiene «derecho» a responder al ataque israelí que hace cinco días mató a su jefe militar, Haytham Ali Tabatabai, y afirmó que así lo hará en un momento de su elección.

«Este es un ataque flagrante y un crimen atroz. Tenemos el derecho a responder y determinaremos el momento para ello», sentenció el secretario general en un discurso grabado, emitido durante un evento para honrar a Tabatabai y a otros cuatro miembros del grupo fallecidos en el mismo bombardeo.

El pasado domingo, Israel bombardeó un apartamento en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, acabando con la vida del máximo comandante de Hizbulá, la baja de más rango infligida desde la entrada en vigor de un alto el fuego entre las partes hace un año.

Precisamente, Qassem se refirió también al primer aniversario del cese de hostilidades, que se implementó el 27 de noviembre de 2024 para poner fin a más de un año de conflicto.

En este sentido, el líder de la formación chií reconoció que el acuerdo ha abierto una «nueva fase» en la que el Estado libanés es el responsable de expulsar a las tropas israelíes aún presentes en varios puntos del sur del Líbano, algo que debe llegar de la mano del fin de sus ataques.

«Si la agresión continúa, el Gobierno debe desarrollar un plan para enfrentarla. Debe incluso reconsiderar el despliegue en el sur y el comité del mecanismo» (de supervisión del alto el fuego), advirtió durante su discurso.

Como parte del cese de hostilidades, Hizbulá puso fin a su actividad armada en el sur del país y en su lugar fueron desplegados miles de soldados del Ejército libanés, mientras que ahora queda pendiente el desarme del movimiento chií en el resto del territorio, tal y como buscan la autoridades.

Sin embargo, Qassem reiteró este viernes que su armamento sirve de disuasión contra Israel, reiterando su negativa a deponer las armas, y consideró que las amenazas sobre nuevas ofensivas israelíes contra el Líbano son un intento de «presión política» para obligarles a «rendirse».

«Hay fuerzas en el país que no quieren a Israel y que están dispuestas a enfrentarlo y debemos aprovecharlo», zanjó. EFE

amo-njd/lar

(vídeo)