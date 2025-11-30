Líder de izquierda israelí, tras petición de Netanyahu: «Solo el culpable pide el indulto»

2 minutos

Jerusalén, 30 nov (EFE).- El líder de la formación izquierdista israelí Los Demócratas, Yair Golan, dijo este domingo que «solo el culpable pide el indulto», tras conocer la petición del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en el juicio en el que está acusado de corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno.

«Solo el culpable pide el indulto. Después de ocho años de juicio, cuando los casos en su contra no se derrumbaron, Netanyahu pide el indulto», escribió el líder izquierdista en su cuenta de X.

En su mensaje, Golán también exigió a Netanyahu que «asuma su responsabilidad, admita la culpa, abandone la política y libere al pueblo y al país», pues solo así se puede «lograr la unidad en el pueblo».

El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel también quiso mostrar su indignación este domingo y aseguró que, en caso de que Netanyahu sea indultado, «sería un golpe letal para la democracia israelí».

«Indultar a una persona que está siendo juzgada por tres graves acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza socavaría el principio de igualdad ante la ley», agregó en un comunicdo.

Netanyahu envió este domingo a través de su abogado la petición de indulto al presidente, Isaac Herzog, en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, según informó su oficina en un comunicado.

La carta del mandatario israelí recoge en numerosas ocasiones que su «interés personal» es continuar el juicio bajo la certeza de que será absuelto. Sin embargo, asegura que el «bien del Estado» de Israel, entendido como el interés público, depende de que el juicio concluya.

El líder israelí se enfrenta a cargos de soborno, fraude y abuso de confianza que ocurrieron entre 2007 y 2017.

Además del caso 1000, el primer ministro, de 75 años, enfrenta otros dos casos, el 2000 y el 4000, relacionados con presuntos acuerdos con magnates de las telecomunicaciones, a cambio de una cobertura mediática favorable para su imagen.

Netanyahu es el primer ministro en funciones en la historia de Israel que declara como acusado en un juicio penal, ya que en casos previos, sus antecesores renunciaron antes de afrontar procesos judiciales. EFE

