Líder de izquierda israelí reclama dimisión de Netanyahu tras petición de indulto de Trump

Jerusalén, 12 nov (EFE).- El líder de la izquierda israelí, Yair Golan, pidió este miércoles al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que renuncie de su cargo «si tiene dificultades para controlar un Estado y un tribunal al mismo tiempo», después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya pedido formalmente el indulto de sus casos de corrupción.

«Netanyahu dice que no hubo nada y que no habrá nada, pero al mismo tiempo le ruega a Trump que le ayude a obtener un indulto», dice Golan, que encabeza el Partido Demócrata, en un mensaje de X.

«Si tiene dificultades para controlar un Estado y un tribunal al mismo tiempo, que renuncie», asegura, antes de añadir: «La ley es clara, y todos somos iguales ante ella».

El presidente israelí, Isaac Herzog, hizo pública este miércoles una carta de Trump en la que le pide que indulte a Netanyahu.

La Presidencia de Israel recordó que «quien desee obtener un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos».

Netanyahu, que aún no ha sido condenado, tiene tres causas judiciales abiertas: los casos 1.000 y 2.000, por fraude y abuso de confianza, y el 4.000, considerado el más grave y sobre supuestos favores de Netanyahu -cuando era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable. EFE

