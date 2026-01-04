Líder de kurdosirios se reúne con Gobierno en Damasco para avanzar en integración militar

El Cairo, 4 ene (EFE).- Mazlum Abdi, jefe de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdosirios, se reúne este domingo en Damasco con funcionarios del Gobierno sirio en el marco de las negociaciones de integración en el Ejército nacional, algo que ya debería haberse completado.

En un breve comunicado, las FSD dijeron que una delegación de las FSD «se reúne actualmente con funcionarios del gobierno de Damasco en la capital siria, en el marco de conversaciones relacionadas con el proceso de integración militar».

En esa delegación está el comandante en jefe de la alianza, Mazlum Abdi, junto con miembros del Comando General, Sozdar Derik y Sîpan Hemo.

Las FSD -respaldadas por Estados Unidos- no indicaron si el presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, se encontrará con Abdi, ni las autoridades sirias han reaccionado hasta el momento ante esta información.

La integración militar forma parte del acuerdo al que ambas partes llevaron el pasado 10 de marzo, en el que se comprometieron a un alto el fuego a nivel nacional y a la integración de las instituciones civiles y militares del noreste de Siria en el marco estatal, pero el plazo para hacerlo acabó el pasado 31 de diciembre.

Las FSD, que no participaron en la ofensiva para derrocar a Bachar al Asad que culminó en diciembre de 2024, son la fuerza no gubernamental más poderosa del país y controla territorios estratégicos en el noreste de Siria.

Esta reunión se produce después de violentos enfrentamientos entre fuerzas kurdosirias y progubernamentales en diciembre en la ciudad de Alepo, en los que murieron al menos cuatro civiles.

Tanto las FSD como las autoridades sirias se han acusado mutuamente de violar los entendimientos del pasado marzo para su integración en la nueva Siria y de provocar los choques en diferentes zonas del norte del país.

Por su parte, el Gobierno de Turquía, encabezado por el presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan, condiciona el avance del proceso de paz turco a la disolución de las FSD y la plena integración de sus miembros en la administración de Damasco en Siria, dado que ve en esas milicias kurdosirias una rama del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda en Turquía.

Ankara ha advertido incluso de que no descarta desplegar una intervención militar en Siria si no ve cumplirse esos objetivos. EFE

