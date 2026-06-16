Líder de las Fuerzas Quds dice que la guerra desacredita a EEUU y acelera declive israelí

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Redacción Internacional, 16 jun (EFE).- El comandante en jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de brigada Esmail Qaani, aseguró este martes que la guerra contra Irán «ha desacreditado a Estados Unidos» y «ha acelerado» el proceso de «colapso» de Israel.

Qaani, jefe de la unidad encargada de las operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria iraní, hizo esas afirmaciones en una entrevista difundida por medios estatales iraníes.

«La guerra impuesta desacreditó a Estados Unidos. La tendencia hacia el colapso del régimen sionista se ha acelerado», afirmó.

Según el comandante, los grupos aliados de Irán en la región, entre ellos el movimiento libanés Hizbulá y los hutíes de Yemen, mantuvieron su capacidad operativa pese a la presión militar ejercida por Washington y Tel Aviv desde el inicio de la ofensiva el 28 de febrero, y ninguna organización vinculada al llamado Eje de la Resistencia abandonó la confrontación estos meses.

Sobre Hizbulá, afirmó que «no puede ser desmantelado», y dijo que las fuerzas alineadas con Irán conservaron influencia en puntos estratégicos como el estrecho de Bab el Mandeb, una de las principales rutas marítimas del comercio internacional.

Sus declaraciones se producen después de que Washington y Teherán anunciaran este domingo que alcanzaron un acuerdo de paz que será rubricado oficialmente el 19 de junio en Suiza.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció este lunes que el acuerdo preliminar carece de muchos detalles y lo describió como «un documento muy general».

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que Irán «nunca tendrá armas nucleares» con o sin acuerdo con Estados Unidos y defendió que la ofensiva militar logró evitar una «amenaza de aniquilación nuclear» contra Israel. EFE

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