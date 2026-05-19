Líder de socialdemócratas en Parlamento Europeo traslada «apoyo y confianza» a Zapatero

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Estrasburgo (Francia), 19 may (EFE).- La presidenta del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, Iratxe García, transmitió este martes su «apoyo y confianza» al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tres delitos en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra.

«El presidente Zapatero siempre ha representado convivencia, diálogo y avances sociales para nuestro país. Todo mi apoyo y confianza. La presunción de inocencia y el derecho a defenderse son principios fundamentales de cualquier democracia», escribió García en sus redes sociales.

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado a Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en la ayuda para rescatar a la compañía aérea Plus Ultra.

Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.

Igual que García, el PSOE ha defendido al ex líder del Ejecutivo y ha señalado que la derecha y la ultraderecha no le han «perdonado» por los «avances» que supusieron sus políticas. EFE

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