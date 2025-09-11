Líder de ultraderecha luso se lía y critica a presidente por ir a festival de hamburguesas

Lisboa, 11 sep (EFE).- El líder del partido de ultraderecha portugués Chega, André Ventura, causó revuelo este jueves en el país y fue blanco de mofas en internet tras criticar erróneamente al presidente Marcelo Rebelo de Sousa por ir a «un festival de hamburguesas» a Berlín, después de liarse con la traducción de ‘Bürgerfest’, que significa festival de los ciudadanos.

Ventura desencadenó la polémica al publicar un vídeo en sus redes sociales donde lamentaba que el Parlamento hubiera aprobado hoy un viaje de Rebelo de Sousa a la capital alemana para participar en el ‘Bürgerfest’.

«¿Ustedes saben que el Parlamento portugués aprobó hoy un desplazamiento del presidente de la república -yo tengo que mirar esto bien para estar seguro-, del presidente de la república para ir con nuestros impuestos y dinero a Alemania a un ‘Burger Fest’, a un festival de hamburguesas?», señaló indignado Ventura en el vídeo, donde destacó que «Chega votó en contra, obviamente».

La grabación ha sido ya retirada de internet, aunque un poco tarde porque muchos internautas ya la habían visto y los medios de comunicación la tenían para difundirla.

Tras ver el vídeo, usuarios de internet, periodistas y políticos de otros partidos se apresuraron a aclarar que ‘Bürgerfest’ significa festival de los ciudadanos.

En declaraciones a la prensa más tarde, Ventura rechazó pedir disculpas a Rebelo de Sousa y culpó al Parlamento de haber inducido a error por haber escrito de forma incorrecta en alemán ‘Bürgerfest’ (en el texto de la propuesta aprobada por la Comisión Permanente del Parlamento la palabra aparece escrita como ‘Burgerfest’, que significaría festival de hamburguesas en alemán).

«Tengo lapsus como toda la gente», justificó Ventura, quien, pese a su error, aprovechó la ocasión para criticar «los viajes absolutamente innecesarios a costa de los contribuyentes» del presidente del país».

Cuando Rebelo de Sousa fue preguntado por los periodistas por las declaraciones de Ventura y su error, prefirió no hacer comentarios.

Portugal es el país invitado este año en el ‘Bürgerfest’, que se celebrará el 13 de septiembre en los jardines del Palacio de Bellevue, residencia oficial del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier. EFE

