Líder de ultraderecha pide al presidente portugués cancelar su viaje a España por temporal

Lisboa, 4 feb (EFE).- El líder de ultraderecha y candidato a la Presidencia de Portugal André Ventura instó este miércoles al jefe de Estado del país, Marcelo Rebelo de Sousa, a cancelar la visita que tiene prevista el viernes a España, al considerar que debería estar con las personas afectadas por el temporal.

«Estamos en medio de empresas que están devastadas, las personas están devastadas ¿El presidente de la República va a estar en España a hacer qué? No es en España donde la gente le necesita, sino aquí», dijo Ventura a los periodistas, según la agencia de noticias Lusa.

El ultraderechista hizo estas declaraciones ante de visitar una bodega en el distrito de Beja, dentro de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrará el domingo en el país.

Ventura ve el viaje del mandatario a Madrid como «un error político» y espera que Rebelo de Sousa «comprenda a tiempo».

«Con todo el respeto, los reyes de España pueden esperar unos meses o unas semanas, mientras el país sufre de esta forma», remarcó el líder del partido Chega.

Ventura ya criticó ayer al presidente por su reciente visita a Italia y el Vaticano, donde fue recibido por el papa León XIV, por «ausentarse del país en medio de una crisis», en referencia a los temporales.

Este miércoles y el martes por la noche, Rebelo de Sousa ha visitado algunas de las zonas más afectadas por los temporales en Portugal.

Ayer, la Presidencia lusa informó de que, «debido a la evolución de las condiciones meteorológicas», Rebelo de Sousa iba a acortar su viaje a España, donde ha sido invitado por el rey Felipe VI, a una ida y vuelta el mismo viernes, 6 de febrero.

El programa de la visita difundido el pasado 30 de enero por la casa real española indicaba que el mandatario luso iba a ser recibido por los reyes en el Palacio Real de Madrid con honores militares, tras lo que mantendrá un encuentro con Felipe VI.

Después los reyes tenían previsto ofrecer un almuerzo en honor del jefe de Estado portugués, que deja su cargo tras diez años de mandato el próximo 9 de marzo.

Se desconoce si este programa sufrirá alguna alteración, tras el anuncio de la Presidencia lusa de que se acortaba el viaje.

Este traslado estaba inicialmente previsto en diciembre pasado, pero debió aplazarse porque Rebelo de Sousa tuvo que ser operado de urgencia de una hernia. EFE

