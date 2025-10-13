Líder de ultraderechista Chega admite que no lograron la victoria que querían en Portugal

Lisboa, 13 oct (EFE).- El líder del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, admitió que no lograron la victoria que buscaban en las elecciones municipales de este domingo en Portugal, donde la formación obtuvo el control de tres alcaldías del país.

«Esta fue una noche buena para Chega. Chega logró implantarse a nivel municipal y convertirse en un partido con responsabilidad local. Esta no era, de todas formas, la victoria ni la amplitud de victoria que queríamos», dijo Ventura.

Apuntó que, a diferencia de otros partidos, ellos no hacen de las derrotas triunfos.

Recordó que en mayo pasado Chega se transformó en la segunda fuerza en el Parlamento en los comicios legislativos y que los ciudadanos han elegido en muchos lugares donde vencieron otras opciones en las municipales de hoy.

«El compromiso que dejo a los portugueses, a los votantes de Chega, a sus militantes, es que vamos a trabajar para que esas grandes victorias nacionales que hemos tenido se traduzcan en las próximas elecciones locales en más ayuntamientos, más diputados en las asambleas municipales y más diputados en las freguesías (parroquias civiles)», indicó.

En la votación de este domingo, Chega, fundado en 2019, ganó por primera vez en su historia el control de tres ayuntamientos, el de Albufeira en el Algarve, el de São Vicente de Madeira y el de Entroncamento, al norte de Lisboa.

Con esas tres alcaldías, el grupo de extrema derecha queda lejos del conservador Partido Social Demócrata (PSD) y de las alianzas con las que ha concurrido, que lograron 122 ayuntamientos; del Partido Socialista (PS) y sus coaliciones, con 121 ayuntamientos; del Partido Comunista Portugues (PCP), con 12; y del democristiano CDS-PP, con seis. EFE

