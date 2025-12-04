Líder de un partido de la coalición lituana, culpable de crímenes de odio y antisemitismo

(Corrige el titular para precisar que no es el líder de la coalición)

Riga, 4 dic (EFE).- Un tribunal lituano declaró este jueves a Remigijus Žemaitaitis, líder del partido populista de derecha Amanecer de Nemunas, miembro del Gobierno de coalición de la primera ministra socialdemócrata Inga Ruginiene, culpable de crímenes de odio y negación del Holocausto.

“Las declaraciones públicas del político en la red social Facebook, así como su discurso en una sesión del Seimas (parlamento), excedieron los límites de la libertad de expresión consagrados en la Constitución y correspondieron a actos delictivos previstos en el Código Penal de la República de Lituania”, dijo el Tribunal Regional de Vilna.

La corte constató que, en mayo y junio de 2023, Žemaitaitis hizo varias publicaciones en su cuenta personal de Facebook en las que se burlaba públicamente del pueblo judío, lo despreciaba e incitaba al odio hacia la comunidad judía, y señaló que el político utilizó un lenguaje humillante, denigrante de la dignidad humana y que incitaba a la hostilidad por motivos étnicos.

El tribunal también subrayó que Žemaitaitis había afirmado que la represión soviética contra Lituania había sido un «Holocausto lituano» que excedía el asesinato sistemático de judíos en Lituania.

Con ello, «niega la singularidad histórica del Holocausto e intenta menospreciarlo, al tiempo que presenta de forma engañosa los hechos sobre la historia de los judíos y los asesinatos masivos sistemáticos que sufrieron».

El veredicto del tribunal impuso a Žemaitaitis una multa de 5.000 euros que deberá pagar en un plazo de dos meses, pero también señaló que el político podría apelar su condena en un plazo de 20 días.

Lituania ha enfrentado turbulencias políticas desde que los socialdemócratas ganaron las elecciones nacionales de otoño de 2024, con Amanecer de Nemunas en segundo lugar y las diferencias políticas entre otros partidos elegidos complicaron la formación de un gobierno sin el partido fundado y dirigido por Žemaitaitis.

Los socialdemócratas vieron a su líder Vilija Blinkevičiūtė desistir de asumir el puesto de primer ministro, concediéndolo en su lugar a otro socialdemócrata Gintautas Paluckas quien se vio obligado a dimitir en julio tras ser investigado por tratos con su empresa privada, incluido un préstamo subsidiado por el gobierno que recibió cuando ya estaba en el cargo.

A finales de septiembre, el Gobierno se reorganizó con Ruginiene, una exdirigente sindical nombrada primera ministra, y la Unión de Campesinos, Verdes y Familias Cristianas de Lituania (LVŽKŠS), sustituyendo a la Unión Democrática «Por Lituania», que formaba parte de la coalición formada bajo el liderazgo de Paluckas. La formación de Zemaitaitis permaneció en la nueva coalición.EFE

