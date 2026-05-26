Líder del MRTA de Perú será juzgado desde el 17 de junio por asesinatos de colectivo LGTBI

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Lima, 26 may (EFE).- El líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay, afrontará un juicio oral en Perú desde el próximo 17 de junio por el llamado caso ‘Las Gardenias’, una serie de asesinatos cometidos por esa organización subversiva entre 1989 y 1992 contra integrantes de la comunidad LGBTI en la región amazónica de San Martín.

El Ministerio Público informó este martes en un comunicado de que la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo consiguió que no se declare la prescripción de los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado por los que se pide que Polay sea condenado a cadena perpetua.

Agregó que, sobre la base de los argumentos expuestos por el fiscal adjunto superior Telmo Morales Cruzado, se mantuvo la acusación por delitos cometidos en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, la Fiscalía pide que Polay sea condenado a pena cadena perpetua, al igual que María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, otros cabecillas de la agrupación acusados de ser autores mediatos (con dominio del hecho) en este caso, precisó la información.

La Fiscalía remarcó que esas acusaciones serán sustentadas durante el juicio oral que comenzará el próximo 17 de junio.

Según la acusación fiscal, miembros del Frente Nororiental del MRTA, liderados por Lino Manrique, ejecutaron a ocho hombres integrantes de la comunidad LGTBI en la discoteca ‘Las Gardenias’, en la ciudad amazónica de Tarapoto, en el departamento de San Martín, en mayo de 1989.

En 1990, miembros del mismo grupo subversivo asesinaron a Luis Pinchi, estilista de Tarapoto, como parte del lineamiento de «limpieza social» que tenía la organización terrorista contra la comunidad LGTBI en la región.

Durante 1991 y 1992, ejecutaron, además, a Silvano Vela y Salomón Pérez, respectivamente, también por razones de orientación sexual.

Polay, de 75 años, fue detenido y condenado a prisión después de haber liderado hasta 1992 al marxista MRTA, causante junto al grupo maoísta Sendero Luminoso, de la mayoría de las víctimas que dejó el conflicto armado interno (1980-2000) en Perú, según determinó en su informe final de 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

El líder del MRTA cumple condena bajo un régimen de máxima seguridad en la Base Naval del Callao, donde se encuentran únicamente detenidos de alta peligrosidad.

Al presentar en noviembre pasado su petición de condenas por el caso ‘Las Gardenias’, la Fiscalía reiteró su compromiso con la búsqueda de la verdad, reparación para los familiares de las víctimas de crímenes de odio y alcanzar sanciones para los responsables de delitos que vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos por razones de orientación sexual. EFE

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