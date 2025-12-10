Líder del oficialismo en el Senado regala miles de libros del expresidente López Obrador

3 minutos

Ciudad de México, 10 dic (EFE).- El líder de los senadores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Adán Augusto López, confirmó este miércoles que entregó más de 10.000 ejemplares del libro ‘Grandeza’, del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a los integrantes de su bancada parlamentaria.

El legislador, que también preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, defendió que este obsequio navideño fue adquirido con «recursos propios» y sin utilizar fondos del recinto legislativo o del grupo parlamentario.

Según el legislador, los libros llegarán a miles de mexicanos durante los recorridos de los senadores oficialistas por las distintas localidades que representan en los 32 estados mexicanos.

De acuerdo con reportes de medios locales, el libro ‘Grandeza’ de López Obrador, llegó a las oficinas de los 67 senadores emanados del oficialista Morena, el partido de López Obrador, y el número de ejemplares podría superarlas 17.000 copias, aunque el senador solo refirió que compró «unos 10.000».

Según estos reportes, los libros, publicados por la Editorial Planeta, llegaron en un camión desde el viernes pasado, mientras que trabajadores entregaron más de 10 cajas en cada una de las oficinas de los 67 senadores oficialistas que se ubican en el tercer y cuarto piso del Senado mexicano.

Augusto López, quien fuera exsecretario de Gobernación de López Obrador entre 2021 y 2023, dijo que «no ha hecho la cuentas» de lo que se gastó, pero aseguró que se trata de un regalo a sus compañeros de bancada, al tiempo que reconoció que no es el primer libro que les obsequia.

«En México acostumbran regalar, pierna, pavo y yo les regalo libros (…) les dije que andaba tratando de conseguir libros para regalarles, así como les mandé el obsequio de la presidenta el otro año», comentó a medios.

El pasado 30 de noviembre, el expresidente López Obrador reapareció en un video, donde presentó su más reciente publicación, su libro ‘Grandeza’, el cual tiene un costo de 329 pesos (unos 18 dólares).

De confirmarse que el número de copias sobrepasa las 17.000 copias, el gasto en el que incurrió López podría superar los 5,7 millones de pesos (unos 313.186 dólares), en medio del llamado reiterado de la presidenta, Claudia Sheinbaum, a los simpatizantes de su movimiento a buscar la austeridad como servidores públicos.

El líder de los senadores morenistas ha sido objeto de escrutinio tras conocerse que el exjefe de seguridad que nombró cuando fue gobernador de Tabasco (2019-2021) resultó tener nexos con una organización criminal que opera en la frontera sur de México y Guatemala. EFE

jsm/afs/sbb

(foto)