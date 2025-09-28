Líder del partido gobernante moldavo acusa a Rusia de intentar socavar elecciones
Moscú, 28 sep (EFE).- El líder del gobernante Partido Acción y Solidarid (PAS) de Moldavia, Ígor Grosu, acusó este domingo a Rusia de emprender unos intentos «colosales» de socavar los comicios legislativos de hoy.
«Los intentos de Rusia de socavar el proceso electoral fueron colosales», dijo Grosu, citado por medios moldavos, al término de la votación y a falta de conocerse sus resultados.
Grosu agregó que estos esfuerzos consistieron en «compra de votos, intentos de desestabilización y falsas amenazas de bomba».
«Las instituciones estatales hicieron todo lo posible para garantizar la seguridad y la integridad del proceso electoral», aseguró y añadió que las consecuencias de las acciones de Rusia «son difíciles de evaluar en ese momento».
El político dijo que ahora hay que esperar los resultados de los comicios y mantener la calma.EFE
