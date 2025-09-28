Líder del partido gobernante moldavo acusa a Rusia de intentar socavar elecciones
(Actualiza con declaraciones de la oposición)
Moscú, 28 sep (EFE).- El líder del gobernante Partido Acción y Solidarid (PAS) de Moldavia, Ígor Grosu, acusó este domingo a Rusia de emprender unos intentos «colosales» de socavar los comicios legislativos de hoy.
«Los intentos de Rusia de socavar el proceso electoral fueron colosales», dijo Grosu, citado por medios moldavos, al término de la votación y a falta de conocerse sus resultados.
Grosu agregó que estos esfuerzos consistieron en «compra de votos, intentos de desestabilización y falsas amenazas de bomba».
«Las instituciones estatales hicieron todo lo posible para garantizar la seguridad y la integridad del proceso electoral», aseguró y añadió que las consecuencias de las acciones de Rusia «son difíciles de evaluar en ese momento».
El político dijo que ahora hay que esperar los resultados de los comicios y mantener la calma.
Mientras, el expresidente moldavo y uno de los líderes del opositor Bloque Electoral Patriótico, Ígor Dodon, aseguró que PAS «ha entrado en pánico» y baraja incluso anular los resultados, «ya que rechaza categóricamente ceder el poder».
«Estimados ciudadanos, queridos moldavos, nos vemos mañana a las 12 horas cerca del Parlamento. Hoy votamos por el cambio, mañana lo vamos a defender», escribió Dodon en Telegram.EFE
