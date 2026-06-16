Líder del PPE pide mirar los resultados del presupuesto antes que cuánto aporta cada país

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Estrasburgo (Francia), 16 jun (EFE).- El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, urgió este martes a los países partidarios de recortar el presupuesto europeo, como Alemania, Austria o Países Bajos, a que miren los resultados que genera a nivel comunitario pese a que se invierta en países que reciben más de lo que aportan.

En una rueda de prensa, Weber planteó que estos países tienen que «acabar con la mentalidad del contribuyente neto», el término para los países que en términos netos aportan más al presupuesto que lo que reciben de vuelta en fondos, porque con unas cuentas más ambiciosas hay ganancias que repercuten en toda la UE.

«Si nos gastamos más dinero en Polonia o en Grecia para proteger nuestras fronteras, puede ser un mal trato desde la perspectiva de un contribuyente neto, pero es un buen trato para Países Bajos, Alemania o Austria a nivel de resultados si protegemos nuestras fronteras», explicó Weber.

Las declaraciones de Weber llegan días después de que los países de la Unión Europea debatiesen por primera vez una nueva propuesta para el presupuesto del bloque que mantiene los recortes planteados por la Comisión Europea a los fondos agrícolas y regionales, al tiempo que reduce las asignaciones del nuevo fondo de competitividad, la de seguridad y defensa y la de acción exterior.

Mientras que Alemania, Austria y Países Bajos (incluyendo al canciller alemán Friedrich Merz, que comparte familia política y nacionalidad con Weber), critican la propuesta porque aún la consideran demasiado ambiciosa, los países del sur -entre ellos España- y el Parlamento Europeo piden un monto superior.

«Tenemos que pensar en nuestros gastos en la dimensión europea. El valor añadido europeo en migración, en defensa o en investigación es obvio», dijo Weber, que pidió a los gobiernos que sean «honestos» y no tengan a la vez al ministro de Agricultura pidiendo un presupuesto estable para los agricultores y al ministro de Finanzas urgiendo a más recortes.

El líder popular urgió también a los Veintisiete a ponerse de acuerdo en su posición negociadora para que las conversaciones finales puedan empezar cuando antes. «Puedes criticar nuestra postura, obviamente, pero al menos tenemos una postura clara», añadió.

También la presidenta del grupo socialdemócrata, Iratxe García, señaló que «no se puede hacer más con menos» y criticó que el borrador inicial que maneja el Consejo «es simplemente insuficiente y no responde a las necesidades de la ciudadanía», con «niveles bajos de financiación para la cohesión y las políticas sociales que ya venían recortadas desde antes».

«Yo espero que en los próximos meses quepa un poco de margen de maniobra para que los distintos Estados miembros entiendan que tienen que incluir nuestras prioridades y nuestro trabajo en la propuesta. Tenemos que continuar haciendo esta presión política sobre los diferentes Estados miembros», dijo García.

También la líder del grupo liberal, Valerie Hayer, incidió en que el Parlamento tiene que «mantenerse firme y ambicioso» en las futuras conversaciones y dijo que en las últimas negociaciones presupuestarias, en 2020, ambas instituciones empezaron con posiciones muy alejadas y el Parlamento logró extraer algunas concesiones clave. EFE

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