Líder demócrata en el Senado felicita a Mamdani pese a no respaldarle durante la campaña

Washington, 5 nov (EFE).- El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, llamó este miércoles al ganador de las elecciones municipales de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, para expresarle su deseo de «trabajar juntos» después de no respaldarle públicamente durante la campaña electoral.

«Esta mañana he hablado con el alcalde electo Mamdani. Hemos tenido una conversación muy, muy agradable. Le he dicho que nos preocupamos por la ciudad de Nueva York y que esperamos trabajar juntos para ayudar a la ciudad y mejorarla. Le he felicitado por haber llevado a cabo una campaña muy, muy buena», declaró Schumer en una rueda de prensa en el Congreso.

Mamdani, que ganó las primarias del Partido Demócrata en Nueva York, provocó cierto malestar dentro de la formación a nivel nacional, especialmente entre el sector más moderado.

El futuro alcalde de Nueva York, que logró una victoria con más del 50 % del voto tras una participación récord en los comicios, se autodefine como demócrata socialista y forma parte del partido Working Familie (Familias Trabajadoras).

Nacido en Uganda, se convertirá en el primer edil musulmán de la ciudad. Ha destacado por centrar su discurso en medidas sociales con las que mejorar la vida de las personas gracias a una subida de impuestos a los más ricos de la ciudad.

Schumer, que es senador por el estado de Nueva York, fue preguntado en varias ocasiones por su apoyo al Mamdani durante la campaña y en todo momento esquivó a los periodistas. Esta martes, durante la jornada electoral, tampoco quiso revelar por quien había votado.

El líder de minoría en la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries, también de Nueva York, acabó respaldando a Mamdani poco antes de que comenzase la votación aunque también evitó hacerlo desde un principio.

Varios demócratas veían un blanco fácil para los republicanos en el hecho que se autopresentara como un candidato socialista, sin embargo, su victoria ha supuesto un impulso no solo para la izquierda progresista, sino para el conjunto del Partido Demócrata, que debe encontrar una estrategia antes de las elecciones de medio mandato del próximo año.

En esos comicios se renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. EFE

us/rcf