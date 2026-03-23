Líder federativo destaca la primera clasificación mundialista de fútbol de Puerto Rico

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San Juan, 20 mar (EFE).- El presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), Iván Rivera, destacó «el talento, la disciplina y el compromiso» de la selección femenina Sub-17 de Puerto Rico que se clasificó al Mundial 2026, la primera de la isla que avanza a un torneo mundialista en su historia.

El onceno puertorriqueño se cualificó a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026 en la tarde de ayer, jueves, en San José, Costa Rica.

«El desarrollo del fútbol femenino de Puerto Rico no es un discurso, es una realidad», resaltó Rivera en un comunicado.

«Hoy celebramos una clasificación histórica que refleja el talento, la disciplina y el compromiso de nuestras jugadoras, así como el trabajo colectivo de toda una estructura que ha creído en este proyecto», agrego.

Este hito llega tras una destacada actuación en el proceso clasificatorio, donde Puerto Rico firmó una campaña dominante con 12 goles anotados y una diferencia de +7, reflejo de un rendimiento consistente y de alto nivel competitivo.

De esta manera, Puerto Rico se convierte en una de las mejores 24 selecciones del mundo en la categoría Sub-17.

«Gracias a nuestras jugadoras por regalarnos este momento inolvidable y, sobre todo, por inspirar a toda una generación de niñas que hoy saben que sí es posible. Esto apenas comienza», sostuvo Rivera.

Enfatizó que esta clasificación «no solo representa un logro deportivo, sino una señal clara de que el fútbol femenino en la isla ha alcanzado un nivel competitivo internacional y tiene un futuro prometedor».

Desde el 2022, el fútbol femenino puertorriqueño ha experimentado un crecimiento acelerado, con hitos clave como el Campeonato UNCAF Sub-16 en 2025, su primer título en esta categoría, campeonatos CFU Sub-14 en 2023 y 2025), entre otros resultados de otras selecciones de Puerto Rico.

Este crecimiento responde a una visión integral impulsada por la FPF, donde se ha fortalecido la estructura del fútbol femenino a través de iniciativas como el desarrollo de ligas, licenciamiento de clubes, formación de talento técnico y administrativo, estrategias de promoción y posicionamiento e implementación de programas de desarrollo y liderazgo.

Un elemento clave en este proceso ha sido el respaldo de FIFA, a través de sus programas de apoyo al fútbol femenino, en los cuales Puerto Rico se ha posicionado como una de las federaciones con mayor nivel de implementación a nivel global desde el año 2022. EFE

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