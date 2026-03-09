Líder hutí de Yemen dice que ascenso de Mojtaba Jameneí es «una bofetada a EEUU e Israel»

Saná, 9 de marzo (EFE) – El líder del movimiento hutí de Yemen, Abdelmalek al Hutí, calificó este lunes el nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán como «una bofetada enorme» a Estados Unidos e Israel.

En una carta de felicitación por el nombramiento publicada por medios hutíes, un grupo de mayoría chií y aliado estrecho del gobierno iraní, Al Huti elogió la transición de liderazgo de Irán como una victoria para la Revolución Islámica.

«Esta exitosa elección fortalece los cimientos del sistema islámico y asesta una bofetada a los tiranos de esta era: Estados Unidos e Israel», dice la carta.

El líder hutí expresó su solidaridad con Teherán, enmarcando la resiliencia de Irán como parte de una lucha más amplia contra lo que llamó «el plan sionista para cambiar Oriente Medio».

«La firmeza y la resistencia eficaz de Irán contra la agresión conducirán a la victoria», añade el texto.

El ascenso de Mojtaba se produce tras el asesinato de su padre, el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, por ataques aéreos israelíes en Teherán la semana pasada.

El politburó del grupo también elogió el nombramiento del hijo de Jameneí como una «nueva victoria para la Revolución Islámica» y celebraron su sucesión como «un golpe rotundo» para los adversarios de Irán.

El grupo elogió «la fe, la sabiduría y el coraje» de Mojtaba Jameneí y expresó su confianza en que su liderazgo fortalecerá el papel de Irán en la lucha contra la «agresión estadounidense-israelí» y la «arrogancia global».

La transición de liderazgo en Irán marca la primera sucesión hereditaria en la historia de la República Islámica.

Mojtaba Jameneí, considerado durante mucho tiempo una figura influyente entre bastidores, fue elegido como nuevo líder supremo tras el asesinato de su padre hace poco más de una semana a causa de ataques aéreos israelíes.

La Asamblea de Expertos, integrada por 88 miembros, eligió al ayatolá Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre y líder mártir de la Revolución Islámica.

Autoridades políticas, parlamentarias y militares de Irán respaldaron este nombramiento y defendieron la designación como una medida para garantizar la estabilidad del país en medio de la guerra con EE.UU. e Israel. EFE

