Líder islamista Rached Ghanuchi condenado a cadena perpetua en Túnez

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Argel, 3 jun (EFE).- Un tribunal de Túnez condenó a cadena perpetua al fundador del partido islamista Ennahda y expresidente del Parlamento tunecino Rached Ghanuchi y dictó sentencias condenatorias contra 35 dirigentes de esa formación, según confirmó el partido.

Las condenas, dictadas el martes por un tribunal del departamento especializado en asuntos relacionados con terrorismo, van desde los 10 años a la cadena perpetua de Ghanuchi, que está en prisión desde 2023 y ya había sido condenado con anterioridad por otros delitos.

A los acusados se les imputan cargos de «constituir una asociación terrorista» y de «poner sus competencias y experiencia al servicio de una asociación terrorista» y de personas relacionadas con delitos de terrorismo, entre otros cargos.

Ghanuchi, de 84 años, fue detenido en 2023 y condenado por varios delitos, entre ellos, «formación de organización terrorista», por lo que acumula penas que superan los 40 años de prisión.

El movimiento Ennahda dijo a través de sus redes sociales que se trata de un caso «político», que el juicio es «contra una ideología» y que el nombre de Ghanuchi fue incluido «en 2022, a petición de la ministra de la Justicia»

Ennahda subrayó que «solicitó que la vista fuera pública y que se permitiera la asistencia de los medios de comunicación» para que la opinión pública «pudiera conocer la inconsistencia de las acusaciones y la inocencia de los acusados» pero el tribunal decidió que el juicio se celebrara a puerta cerrada-

La formación política informó el 1 de mayo pasado de que Ghanuchi había sido trasladado «urgentemente» a un hospital tras el deterioro de su salud y exigió su liberación.

Varios partidos políticos han exigido estas últimas semanas «garantías de juicios justos y respeto a la independencia del poder judicial», cese del uso de la legislación penal «para restringir la libertad de expresión» y apertura de un diálogo nacional integral para «poner fin al estado de coerción y división en el país». EFE

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