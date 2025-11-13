Líder izquierda israelí alerta de una escalada de «terrorismo judío» tras ataques colonos

2 minutos

Jerusalén, 12 nov (EFE).- El líder de la izquierda israelí, Yair Golan, condenó este jueves los ataques de colonos en la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada), en los que incendiaron una mezquita y escribieron eslóganes racistas en sus paredes, al calificarlos como «una escalada del terrorismo judío».

«Terroristas judíos salen noche tras noche a dañar, destruir y corromper», denunció Golan, que encabeza el Partido Demócrata, en un mensaje en su cuenta de X.

Colonos israelíes incendiaron la mezquita Hajja Hamida, ubicada entre las localidades de Deir Istiya y Kafr Haris, en la gobernación de Nablus (Cisjordania ocupada), durante la madrugada del jueves, y escribieron eslóganes racistas en sus paredes, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

La rápida intervención de los residentes, después de que los colonos vertieran materiales inflamables a la entrada de la mezquita, evitó que el fuego se propagara por todo el edificio.

El ataque al recinto sagrado constituye «un ataque gravísimo contra un símbolo religioso: un acto vil que merece la más enérgica condena», escribió Golan.

«El Shin Bet debe despertar, la policía debe despertar: debemos actuar con firmeza contra los criminales y llevarlos ante la justicia», sentenció el líder demócrata, criticando la actitud «indulgente y permisiva» con los colonos de los ministros radicales de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos también afincados en asentamientos.

Este incidente llega después de que ayer otro grupo de colonos lanzara un ataque a gran escala contra instalaciones industriales y agrícolas cerca de la ciudad de Beit Lid (norte de Cisjordania) provocando grandes incendios e hiriendo a varios palestinos.

La ONU documentó 536 ataques de colonos en octubre en diferentes puntos de Cisjordania -la cifra más alta desde que inició sus registros en 2013-, incluyendo ataques físicos, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los olivares. EFE

ybp/ngg/mr