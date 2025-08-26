The Swiss voice in the world since 1935

Líder izquierdista y otros dos activistas de Portugal viajarán en la flotilla a Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lisboa, 26 ago (EFE).- La líder del Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, y otros dos activistas portugueses viajarán en la nueva flotilla con la que se busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que partirá el domingo 31 de agosto desde España.

«Creemos que es importante en esta misión que la comunidad y la sociedad civil puedan hacer lo que los gobiernos no han hecho: permitir la llegada de la ayuda humanitaria y presionar al gobierno israelí para que cumpla con el derecho internacional», dijo Mortágua en una rueda de prensa este martes.

La líder política subrayó que se trata «de una misión humanitaria sin precedentes» que tiene el objetivo de «romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a Gaza».

Mortágua, que estará acompañada por la actriz portuguesa Sofia Aparício y el activista Miguel Duarte, indicó que compartieron con el Gobierno del país «informaciones esenciales» sobre la misión.

«Entendemos que el Gobierno portugués (…) tiene la obligación moral, pero también legal, de utilizar todos los esfuerzos y todos los instrumentos para garantizar que estos barcos lleguen sanos y salvos y puedan entregar ayuda humanitaria a Gaza», afirmó.

La activista sueca Greta Thunberg anunció el pasado 11 de agosto la partida de esta nueva flotilla, que contará con la participación de más de 44 países, según compartió en una publicación de Instagram.

Thunberg fue una de las integrantes de la Flotilla de la Libertad que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza pero fue interceptada el 8 de junio por el Ejército israelí.

De los doce activistas que viajaban a bordo del Madleen, un barco de la Flotilla de la Libertad que pretendía romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar una cantidad simbólica de ayuda humanitaria en el enclave, cuatro (entre ellos Thunberg) aceptaron ser deportados tras la intercepción del navío por el Ejército israelí. EFE

lmg/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR