Líder izquierdista y otros dos activistas de Portugal viajarán en la flotilla a Gaza

Lisboa, 26 ago (EFE).- La líder del Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, y otros dos activistas portugueses viajarán en la nueva flotilla con la que se busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que partirá el domingo 31 de agosto desde España.

«Creemos que es importante en esta misión que la comunidad y la sociedad civil puedan hacer lo que los gobiernos no han hecho: permitir la llegada de la ayuda humanitaria y presionar al gobierno israelí para que cumpla con el derecho internacional», dijo Mortágua en una rueda de prensa este martes.

La líder política subrayó que se trata «de una misión humanitaria sin precedentes» que tiene el objetivo de «romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a Gaza».

Mortágua, que estará acompañada por la actriz portuguesa Sofia Aparício y el activista Miguel Duarte, indicó que compartieron con el Gobierno del país «informaciones esenciales» sobre la misión.

«Entendemos que el Gobierno portugués (…) tiene la obligación moral, pero también legal, de utilizar todos los esfuerzos y todos los instrumentos para garantizar que estos barcos lleguen sanos y salvos y puedan entregar ayuda humanitaria a Gaza», afirmó.

La activista sueca Greta Thunberg anunció el pasado 11 de agosto la partida de esta nueva flotilla, que contará con la participación de más de 44 países, según compartió en una publicación de Instagram.

Thunberg fue una de las integrantes de la Flotilla de la Libertad que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza pero fue interceptada el 8 de junio por el Ejército israelí.

De los doce activistas que viajaban a bordo del Madleen, un barco de la Flotilla de la Libertad que pretendía romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar una cantidad simbólica de ayuda humanitaria en el enclave, cuatro (entre ellos Thunberg) aceptaron ser deportados tras la intercepción del navío por el Ejército israelí. EFE

