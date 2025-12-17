Líder japonesa insiste en que «la puerta está abierta al diálogo» con China pese a tensión

Tokio, 17 dic (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró este miércoles que «la puerta está abierta al diálogo» con China en cualquier momento, en medio de la disputa diplomática entre ambos países a cuenta de Taiwán.

«Ya que existen asuntos pendientes, la comunicación es importante. Nuestra puerta está abierta al diálogo en cualquier momento», aseguró la mandataria al ser preguntada por la tensión bilateral durante una rueda de prensa en Tokio.

Takaichi explicó que es importante para Japón mantener una relación «constructiva y estable» con su vecino, aunque no llegó a retractarse, como exige Pekín, de sus palabras de hace un mes durante una sesión en el Parlamento, en la que aseguró que un ataque militar chino a Taiwán podría suponer una amenaza a la supervivencia del archipiélago, dando a entender que el país podría activar a su Ejército.

«Mi respuesta sobre una situación de amenaza a la supervivencia no modifica la postura convencional del Gobierno japonés. Seguiré explicando este punto con insistencia a China y a la comunidad internacional en diversos niveles», dijo la conservadora.

Aunque mandatarios anteriores han mantenido posturas similares dada la proximidad de la isla autogobernada al sudoeste del archipiélago, ninguno se había mostrado tan directo, lo que desató una fuerte respuesta de Pekín, que desde entonces ha emprendido represalias a nivel diplomático y económico.

Entre otras medidas, las autoridades chinas han recomendado a sus ciudadanos evitar los viajes a Japón, lo que ya ha empezado a notarse en las cifras de turistas provenientes desde China, que se ralentizaron significativamente en noviembre.

En su informe mensual sobre los datos de visitantes al país, publicado este miércoles, la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) detalló que 562.000 turistas chinos visitaron el archipiélago en noviembre, un 3 % más que en el mismo período del año pasado, pero bastantes menos de los registrados en los meses anteriores.

En octubre, 715.000 turistas chinos visitaron Japón, y en septiembre fueron 775.000, ambas cifras alrededor de un 20 % superiores a las registradas el año pasado.

En respuesta a la noticia, Takaichi dijo que el Gobierno japonés prestará especial atención a cómo evoluciona la situación, pero quitó importancia al asunto destacando las cifras récord de visitantes que viene registrando el archipiélago. EFE

