Líder liberal danés devuelve mandato tras fracaso en formar Gobierno de derecha en minoría

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Copenhague, 22 may (EFE).- El líder del Partido Liberal danés, Troels Lund Poulsen, anunció este viernes que devolverá al rey Federico X el mandato para dirigir las negociaciones de gobierno tras fracasar en su intento de formar un Ejecutivo de derecha en minoría.

El anuncio de Poulsen se produjo poco después de que el centrista Los Moderados rechazase apoyar su proyecto, que incluía también a la Alianza Liberal y al Partido Conservador, con los que sumaba una cuarta parte de los escaños del Parlamento.

Poulsen acusó al líder moderado, Lars Løkke Rasmussen -ex primer ministro liberal y actual ministro de Exteriores en funciones-, de no mostrar voluntad para ceder y de estar más interesado en mantener un cargo que en el contenido político.

Rasmussen, cuyo partido tiene los votos decisivos, había acusado previamente a Poulsen de no intentar formar un Ejecutivo de centro, contradiciendo el mandato recibido, y de querer gobernar con el apoyo externo de la ultraderecha.

Poulsen acudirá esta noche al Palacio Real para reunirse con Federico X, quien mañana recibirá uno a uno a los líderes de todos los partidos para designar a un nuevo «explorador real», la persona designada para dirigir las negociaciones.

Será el tercer intento para formar gobierno tras las elecciones del pasado 24 de marzo, después de que la socialdemócrata Mette Frederiksen, primera ministra en funciones, no pudiese formar un Ejecutivo de centroizquierda.

El complejo y fragmentado panorama político, con hasta doce partidos con representación parlamentaria, y el hecho de que ningún bloque político tenga mayoría han provocado que Dinamarca haya batido el récord en unas negociaciones de gobierno, de 43 días y que se remontaba a 2022.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado con el 21,9 %, si bien cosechó el peor resultado en un siglo; por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5 %, y el Partido Liberal, con el 10,2 %, las peores cifras en su historia.

Tras una primera legislatura gobernando en minoría con el apoyo del resto del bloque de izquierda, Frederiksen encabezó entre 2022 y 2026 un gobierno con el Partido Liberal y Los Moderados, una fórmula inédita en la política danesa, pero que ahora no cuenta con el apoyo parlamentario necesario. EFE

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