Líder norcoreano destaca planes de disuasión nuclear durante la prueba de un lanzacohetes

Seúl, 28 ene (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, adelantó que en el próximo Congreso del partido gobernante se detallarán los planes para reforzar la disuasión nuclear, mientras supervisaba la prueba de un lanzacohetes múltiple de gran calibre que Seúl identificó el martes como el lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance, informó este miércoles la agencia estatal KCNA.

«El 9º Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte aclarará los planes de la siguiente etapa para reforzar aún más el disuasivo de guerra nuclear del país», dijo Kim durante la prueba, realizada el martes.

El Congreso, previsto por analistas y autoridades para finales de este mes o febrero, es un evento clave para Corea del Norte porque en él se suelen fijar los objetivos a cinco años en ámbitos estratégicos como el militar y el económico.

El anterior Congreso del Partido se celebró en enero de 2021.

Hay especial atención puesta en si Pionyang declarará a Corea del Sur un «Estado hostil», y si detallará una renovada postura ante Washington, en medio de su constante rechazo al diálogo y el fortalecimiento de sus lazos militares con Moscú y sus recientes contactos diplomáticos con Pekín.

Las imágenes difundidas por KCNA muestran que el líder norcoreano fue acompañado en la prueba del lanzacohetes por su hija, de quien no se ha revelado oficialmente edad ni nombre pero se cree que podría tener unos 12 años de edad y llamarse Kim Ju-ae.

La frecuencia de las apariciones de Ju-ae en actos oficiales, el último apenas hace dos días, sigue contribuyendo a las expectativas de que el mandatario la está considerando como su sucesora.

En cuanto a la prueba, la KCNA explicó que tuvo el objetivo de verificar «la eficacia de un sistema renovado de lanzacohetes múltiples de gran calibre que emplea nueva tecnología».

Corea del Norte aseguró que lanzó cuatro cohetes que impactaron en un blanco marítimo situado a 358,5 kilómetros, mientras que el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) indicó, el martes, que los proyectiles, calificados como SRBM (misiles balísticos de corto alcance), volaron unos 350 kilómetros.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que se trató de al menos dos misiles balísticos, que cayeron cerca de la costa oriental de Corea del Norte sin causar impactos.

El ensayo norcoreano se produjo en medio de la visita a Corea del Sur de Elbridge Colby, número tres del Pentágono.

Seúl condenó el lanzamiento, que calificó como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK) afirmaron en un comunicado que el evento «no representa una amenaza inmediata» para el personal ni el territorio estadounidense ni para sus aliados. EFE

