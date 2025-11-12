Líder oposición dice que Netanyahu debe «admitir culpabilidad» antes de cualquier indulto

1 minuto

Jerusalén, 12 nov (EFE).- El líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, dijo este miércoles que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, debería «admitir culpabilidad» y expresar arrepentimiento como condición previa a cualquier indulto, después de que Donald Trump pidiera en una carta el perdón por sus casos de corrupción.

«Recordatorio: La ley israelí establece que la primera condición para recibir el indulto es la admisión de culpabilidad y la expresión de arrepentimiento por las acciones cometidas», dijo Lapid en X.

El presidente israelí, Isaac Herzog, publicó hoy una carta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que el mandatario pide, de forma oficial, que indulte a Netanyahu, quien está siendo juzgado por tres casos de corrupción.

«Por la presente, les pido que perdonen completamente a Benjamín Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz», reza la misiva del presidente estadounidense difundida por el gabinete de Herzog.

«Quien desee obtener un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos», indicó la Presidencia israelí al respecto.EFE

pms/mt/jlp