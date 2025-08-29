The Swiss voice in the world since 1935

Líder opositor Camacho es excarcelado en Bolivia tras casi tres años

El suspendido gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, uno de los jefes de la oposición en Bolivia, fue excarcelado este viernes en La Paz luego de casi tres años en prisión preventiva por un presunto golpe de Estado, confirmó un periodista de la AFP.

El abogado y empresario de 46 años, que deberá cumplir prisión domiciliaria, lideró en 2019 las violentas protestas contra la reelección del expresidente Evo Morales, que motivaron su renuncia tras ser señalado de cometer fraude.

El líder derechista abandonó la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en El Alto, cerca de La Paz, flameando una bandera verde y blanca de Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia.

Esta semana la justicia, en cuatro fallos distintos, revirtió las órdenes de detención cautelar que tenía en contra en igual número de casos.

Luego se abrazó con algunos policías en la entrada del penal, ubicado a 3.800 metros de altura. 

«Ya está la libertad. Cumplí mi palabra: ni vendido, ni cobarde (…). Viva Santa Cruz y en pocas horas vamos a llegar a seguir defendiendo a nuestro pueblo», dijo en un video difundido en sus redes sociales.

El viernes la corte suprema ordenó que se revisara si se habían excedido los plazos máximos para su reclusión. Camacho estaba detenido, desde diciembre de 2022 hasta hoy, sin sentencias. 

Tiene previsto volar este mismo viernes hacia Santa Cruz, al este del país.

El político aseguró que reasumirá sus funciones como gobernador de esa localidad, luego de ser reemplazado por su excolaborador Mario Aguilera durante su presidio. 

Además del juicio que se le sigue por el presunto golpe de estado de 2019, impulsado por el oficialismo, también tiene pendientes otros tres casos por impulsar una huelga, por compras públicas y presuntas designaciones irregulares de personal en la gobernación. 

