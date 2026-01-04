Líder opositor cubano José Daniel Ferrer dice que pronto habrá «un Díaz-Canel destruido»

Leonor Trinidad

Miami (EE.UU.), 4 ene (EFE).- El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, quien llegó a Estados Unidos como exiliado el pasado octubre, celebró este domingo en Miami la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y afirmó que el régimen cubano de Miguel Díaz-Canel pronto será «destruido» al perder a sus principales aliados venezolanos.

«Ayer veíamos a Canel gritando, diciendo que estaban dispuestos a dar su vida y su sangre por Venezuela y Cuba. Eso es mentira. Van a terminar perdiendo por completo a sus aliados venezolanos, y la situación se vuelve completamente difícil y dramática para el régimen», aseguró a EFE Ferrer frente al restaurante Versailles en el barrio de la Pequeña Habana, donde decenas de cubanos celebraron hoy la captura del chavista.

Ferrer, de 55 años, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), llegó en 2025 a Miami como refugiado político, parte de un acuerdo entre los Gobiernos de Cuba, Estados Unidos y el Vaticano, después de su detención en julio de 2021 durante las protestas conocidas como el 11J, que se extendieron por varias ciudades cubanas.

«Hemos visto el rostro de un Maduro totalmente derrumbado, destruido, asustado, temeroso. Así vamos a ver pronto a Díaz-Canel y a toda la camarilla que explota y que tiraniza al pueblo cubano», añadió el opositor.

Asimismo, vinculó la permanencia del régimen en Cuba a la influencia de unos gobiernos sobre otros en Latinoamérica: «Las tiranías se mantienen en el poder porque se apoyan mutuamente. Esperamos que nuestro pueblo, con el mayor coraje, la mayor firmeza, continúe enfrentándose a los que nos oprimen», consideró.

Para su hermano, Luis Enrique Ferrer, Venezuela es la que ha logrado financiar a través del suministro de crudo a una Cuba en crisis económica, a Nicaragua y a otros regímenes del continente: «Si cae Maduro, la financiación termina y el mal termina», espera el cubano.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró el sábado que el Gobierno de Díaz-Canel tenía motivos para estar «preocupado» tras la operación militar contra el venezolano, lo que ha despertado en algunos la esperanza de un cambio de régimen en la isla, pero también una profunda incertidumbre política e incluso militar.

Consultado por la postura del presidente cubano, quien calificó el ataque a Venezuela como un «acto de terrorismo de estado», José Daniel Ferrer insistió en que la operación estadounidense ha sido «un acto de justicia para liberar a un pueblo del terrorismo de un régimen satánico».

El refugiado político también mostró su apoyo a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el sábado que la también premio Nobel de la Paz no cuenta con «el respeto ni el apoyo de su país».

«Estoy completamente seguro que no hay nadie más querido por el pueblo venezolano en estos momentos», dijo el opositor, quien reiteró que el candidato de las polémicas elecciones de 2024, Edmundo González, debe ocupar la presidencia.

Maduro y su esposa Cilia Flores se encuentran ya en una cárcel de Nueva York, donde enfrentan una acusación formal por varios delitos graves vinculados al narcotráfico y al uso de armamento con fines criminales. EFE

