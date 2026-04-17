Líder opositor español pide que Machado pueda regresar a Venezuela y elecciones libres

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Madrid, 17 abr (EFE).- El presidente del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes que la dirigente opositora María Corina Machado pueda regresar a Venezuela y que haya unas elecciones libres en el país.

«Reclamamos primero que María Corina pueda volver a Venezuela y segundo unas elecciones libres con calendario explícito y cuanto antes», ha afirmado Feijóo, que preside el primer partido de la oposición en España al Gobierno de izquierdas.

En su discurso en la sede de su partido, junto a Machado, Feijóo ha dicho que el sitio de España es «con la libertad», con «Hispanoamérica libre» y «con la democracia».

Aunque hoy haya quien «no está en ese sitio», sí lo está «quien nunca falla», la sociedad española, ha agregado.

Según Feijóo, Venezuela ha iniciado «un proceso de transición» en el que el PP tiene «muchas esperanzas», que «no está terminado», pero «es irreversible».

Será completo, ha dicho, «cuando no queden presos políticos», se haya acabado con el miedo y los venezolanos «puedan votar sin amenazas, sin fraude y con garantía».

Machado ha llegado en torno a las once de la mañana locales a la sede del PP en Madrid, donde ha sido recibida por Feijóo y por otros altos cargos del partido.

Ha sido acogida también por militantes y ciudadanos, con gritos de «valiente» y «libertad».

Feijóo ha explicado que Machado ha sido recibida en la sede porque ella «ha ganado las elecciones en Venezuela» y, por tanto, es suya «la legitimidad y la legitimidad moral del pueblo venezolano».

La trayectoria de Machado, ha añadido, es «un ejemplo de coherencia, pero también de determinación» ya que ha defendido en las circunstancias más difíciles los valores «que son patrimonio de las sociedades abiertas», la libertad, la dignidad humana, el estado de derecho y la paz civil.

«Gracias por poner esos valores por encima y por delante de tu integridad personal, no solo la tuya, sino la integridad personal de tu familia» ha apuntado Feijóo, quien también le ha agradecido por no parar cuando quisieron frenarla y no venderse cuando «otros sí lo hicieron». EFE

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